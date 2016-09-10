畫出學生畏懼挨教鞭 國中生的他被記過
以《想畫．就畫．就能畫》奪第三十七屆金鼎獎的畫家呂游銘，早期曾替文學家楊牧、朱天心與兒童文學家林良、華霞菱分別在報紙繪製插畫與兒童繪本。他長年旅居海外，作品風格奇幻多彩、活力繽放，深獲歐美日藏家喜愛。《童夢—旅美畫家呂游銘的逐夢旅程》，是首部以畫家生平為主軸為電影，由《愛情無全順》與2007年以《不能說的秘密》獲得金馬獎最佳視覺效果獎，及作品曾入圍布魯塞爾奇幻影展、台北電影節、金穗獎的導演賴俊羽執導。
生長在六零年代，對藝術不重視，升學制度至上的台灣，呂游銘從小喜歡畫畫，自七歲展現過人繪畫天賦，由恩師鄭明進協助投稿至日本參賽即獲獎。然而成長過程，對藝術的熱情始終被環境打壓；一張初中時，孩子畏懼伸出雙手挨教鞭的「揍人為快樂之本」畫作，學生笑成一團，呂游銘卻被記過。長大後，呂游銘靠畫插畫、室內設計維生，直至三十三歲那年，毅然決然離職，前往美國逐夢。
《童夢—旅美畫家呂游銘的逐夢旅程》由導演賴俊羽以2011至2015跟拍畫面及搜羅諸多素材而成。從畫家早年被刊登在教科書上的插畫，到美國發展受到熱切歡迎的女人與貓系列，再回歸故鄉台北萬華的庶民生活畫，難得一見的畫面皆在電影中呈現，作品、畫家生平與歷史環境相互交纏，儼然是一部台灣近代美術教育發展史。
(中時電子報)
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