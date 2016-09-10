兩岸教師節差17天 陸擬改為孔子誕辰遲未落槌

習近平於大陸教師節前夕回到北京的母校八一小學，他對該校師生說：「到這兒就沒有首長了，都是學生。」讓現場入士倍感親切。圖為習近平離開學校時與學生、教師惜別握手照。（圖／新華社）

今天是大陸的教師節，一早上微博、微信等社群網站迅速被各種祝賀老師的訊息擠爆，正反映出近年來大陸慶祝教師節氣氛不斷升高的現象。但是多年前各界呼籲兩岸教師節應同步，大陸也擬定草案變更教師節日期為孔子誕辰，但遲至今日尚未落實。

大陸改革開放以來反思文革錯誤中最重要的就是重新走回尊師重道的文化傳統，使得慶祝教師節的氣氛一年高過一年。大陸國家主席習近平也在今年教師節前夕前往母校北京八一小學探望該校的老師們，前任國家主席胡錦濤也會在歷年教師節探望母校或是貧困地區、特殊教育學校，這種從文革後推行改革開放以來重新重視教育與尊重老師的現象，伴隨著快速經濟發展而更加盛行。

大陸是在1985年1月的全國人大常委會上決議訂定9月10日為教師節，至今已有三十餘年歷史，2013年大陸教育部擬定草案預備將教師節更改為孔子誕辰9月28日，並呈報國務院審議，大陸文化教育界人士對此多表樂觀其成。

更改大陸教師節法定日期來由也是來自教育文化界人士的提議，首先是他們發現兩岸教師節有日期上的差異，並驚覺台灣以孔子誕辰為教師節確有文化上的重要意義，加上原教師節日期是學校新學年開學日，教師忙於開學事務因而難以撥空參加相關活動，於是調整教師日期的說法便不脛而走。

從2004年起，變更教師節日期在媒體上展開討論，時任全國政協委員的劇作家魏明倫連續3次提案，建議將教師節改為孔子誕辰日9月28日。

香港於1997年回歸大陸，於是1998年隨之確定9月10日為教師節，但學界也曾呼籲變更教師節日期。

教師節日期變更的提議在大陸曾有熱烈討論，媒體曾做過網路調查發現，有超過66%的網民對教師節的變更表示支持。

(中時電子報)