蔡總統：兩岸持續互動，堅持和平往來

蔡總統今赴料羅陸軍航特部兩棲營，視察官兵戰訓演練。（李金生攝）

兩棲營戰蒐演訓，贏得蔡總統的讚譽。（李金生攝）

金門兩棲營展現高昂士氣和純熟戰技。（李金生攝）

蔡總統致贈兩棲營官兵秋節加菜金。（李金生攝）

蔡總統走訪金門瓊林，受到蔡氏宗親熱烈歡迎。（李金生攝）

蔡總統在瓊林蔡氏宗祠遵循古禮虔敬祭祖。（李金生攝）

蔡氏宗親熱烈歡迎首位來到瓊林的國家元首。（李金生攝）

中華反獨促統和平協會在水頭碼頭高喊「一中各表」、「九二共識」口號。（李金生攝）

蔡總統也應景博狀元，「賭一把」試手氣。（李金生攝）

總統蔡英文今（10）日在金門表示，沒有金門的小三通，就沒有今天兩岸的交流，她呼籲兩岸從小三通的歷史經驗中出發，堅持兩岸和平往來，持續善意的互動，為兩岸人民謀求更大的福祉。

蔡總統今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、總統府副秘書長姚人多、國防部長馮世寬及參謀總長嚴德發等人陪同下，赴料羅陸軍航特部兩棲營和戰車營慰勉官兵，中午在金防部鑑潭山莊與官兵代表會餐後，至瓊林蔡氏宗祠祭祖，並巡視水頭碼頭小三通現況。

蔡總統表示，軍人是一個特殊的職業，國家一定會照顧大家，「說到做到！」她並特別指出，防區部隊與島上居民維持密切互動，許多閒置陣地現在成為觀光景點，軍民一體、資源分享與責任共擔，這種軍民「同島一命」的金門文化，正是她推動國防改革的方向。

蔡總統在向官兵講話時指出，金門是一個有多重歷史意義的地方，從古寧頭到823大大小小的戰役，若沒有國軍在金門的堅守奮戰，就沒有今天臺灣的民主與繁榮；另方面在冷戰結束之後，金門是兩岸關係良性互動的起點，沒有從金門啟動小三通，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿和文化交流，戰爭與和平都在金門，金門就是時代的縮影。

來到當年在陸委會主委任內推動「小三通」的水頭碼頭，蔡總統再表示，小三通開啟兩岸隔絕50年後的正常往來，為日後的大三通奠定深厚基礎，去年兩岸小三通旅客人數逾180萬人次，今年1至7月進出口交易已有132.8億元，較去年成長6倍之多，這些都是兩岸開放政策和良性互動下的成果。

蔡總統強調，小三通是兩岸關係重要的里程碑，印證只要前瞻未來的發展，展現善意互動，雙方即可擱置爭議、存異求同，為兩岸人民謀求福祉，開啟兩岸和平的新局。

她並指出，金門對兩岸和平具有重要的歷史意義，讓人看到15年累積的豐碩成果，而兩岸關係是承先啟後的歷史工程，就如同她在520就職典禮中，重申1992年兩岸兩會會談的歷史事實，她要呼籲兩岸放下歷史包袱，展開良性對話，也要深切期許兩岸關係從小三通的歷史經驗中，堅持兩岸和平往來，持續善意互動，為兩岸關係做出更大和重要的貢獻。

中華反獨促統和平協會總會長朱紀瑋發動10餘名陸配，在水頭碼頭停車場外高喊「一中各表」、「九二共識」、「要經濟、要生存」、「反歧視」和「陸配6改4」，警方現場監控嚴防意外。但蔡總統下車時，僅回頭看了一下，還微笑揮手致意。

目前正是金門「中秋博狀元餅」活動期間，蔡總統也忙裡偷閒，專程到縣定古蹟清總兵署「賭一把」試手氣，雖然連3次沒能擲出狀元點數，但爭睹女總統丰采的圍觀民眾喊道：「總統就是狀元！」讓她聽了也十分開心。

(中時)