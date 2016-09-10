安養院懷舊佈置 喚起長輩舊時回憶

26歲馬于絜（後）運用家人合照、花圈、蝴蝶結，將奶奶的房間佈置成「祕密花園」。（王文吉攝）

牆上被寶可夢精靈佔據，寶貝球、可達鴨、皮卡丘在牆壁上活躍。（王文吉攝）

讓賴李貴美奶奶的房間一秒變活潑。（王文吉攝）

中秋月圓人團圓，台中慈濟護理之家為塑造「懷舊治療」環境，讓長期照護的長輩有居家感，舉辦懷舊佈置競賽，30位住民家屬參與布置，時下最夯的寶可夢也成為佈置主題，各住房區選出前3名與佳作，上午在院區舉行頒獎典禮。

部分住民長輩入住機構，因陌生環境造成適應不良，有些人甚至產生退縮反應或哭鬧要回家。26歲馬于絜運用照片、花圈、蝴蝶結，將奶奶的房間佈置成「祕密花園」。她說，每人的生命中都有一個房間，可以看到心裡的東西，這就是每個人的秘密花園。

賴李貴美奶奶的房間牆上被寶可夢精靈佔據，寶貝球、可達鴨、皮卡丘在牆壁上活躍，讓賴奶奶的房間一秒變活潑！家人賴怡如表示，趁著孩子放假回來，全家人一起動手製作，搭配一些照片，花了1天的時間才佈置好。

台中慈濟護理之家負責人莊淑婷表示，透過懷舊佈置，不僅讓長輩看到熟悉的事物，心情愉快，還可增加腦部組合能力，讓長輩的生理、心理維持良好狀態，減緩退化，讓生活品質更好，並促進與親友、照護者的互動。

(中時)