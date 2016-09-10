美國務院提醒：美公民提防全球恐襲

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美國國務院發布聲明提醒美國公民，發生恐怖襲擊的可能性在世界仍然存在。

中新網報導，指聲明稱：「最近幾次恐怖襲擊提醒我們，美國公民應該保持高度警惕，並為提高自身安全採取措施」。

據美國國防部資料，「可靠信息」證明，伊斯蘭國和基地組織仍計劃利用在敘利亞和伊拉克培訓後回國的恐怖分子，以及接受伊斯蘭國宣傳，被極端化的恐怖分子力量，在歐洲實施襲擊。

美國國務院稱，恐怖分子還在中東和北非地區，準備對美國公民和美國利益實施襲擊。

美國國務院提醒，恐怖主義威脅在西非仍然存在，極端分子和恐怖分子可能會襲擊在亞洲和其它地區的美國公民。

(旺報)