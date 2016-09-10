谷關遊街趣浴衣嘉年華 遇雨熱情不減

谷關遊街趣浴衣嘉年華今天登場，200多人身穿日式傳統浴衣參與踩街，雖然午後降下大雨，但民眾熱情不減，身穿浴衣的女孩在谷關街上穿梭，讓人彷彿置身日本溫泉區。

第一屆谷關遊街趣浴衣嘉年華下午在台中谷關溫泉區登場，台中市副市長林陵三、觀旅局長陳盛山帶領市府團隊前往，日本大分縣由布院溫泉協會也遠道而來參加。

浴衣遊街隊伍自警光山莊沿谷關吊橋、桂花巷步行至谷關遊客服務中心，出發不到10分鐘，天空就降下大雨，但許多人仍堅持走完全程，雨勢減弱後，不少身穿浴衣的民眾穿梭在谷關街上，讓人彷彿置身日本溫泉區。

林陵三表示，今年首創的浴衣遊街嘉年華是以「感恩祭」概念推動，邀遊客以感恩的心表達大自然賜予谷關優質溫泉的最高敬意，雖然下起雨來，這是老天爺灑淨，如同天降甘霖，代表喜氣洋洋。

日本由布院溫泉日野豊文組合長表示，他4度來到谷關，感受最深的就是濃得化不開的人情味。

陳盛山指出，雖然天公不作美，但風雨生信心，明年挑戰目標500人浴衣遊街。

大分縣由布院溫泉旅館公會派出「日本神樂」20人團體，演出「八岐大蛇」，與遊客一同賞遊谷關之美。現場還有烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒等美食，提供遊客體驗谷關的原住民傳統美食。另配合寶可夢遊戲，活動時段也在溫泉區的補給站灑花，谷關地區櫻花雨下個不停。1050910

(中央社)