面向東南亞 民進黨辦亞洲民主論壇

民進黨今天舉辦首場「亞洲民主論壇」，秘書長洪耀福說，位在亞洲，面向東南亞，這是台灣國家戰略的重大調整與改變；藉由論壇，建立常態交流平台，增進雙方的認識。

民主進步黨台灣民主學院與國際事務部，今天舉辦亞洲民主論壇「民主的力量：東南亞政治與公民參與」論壇活動，吸引超過300人報名參與。現場邀請到來自菲律賓、馬來西亞、泰國的講者，以及立法委員尤美女、林靜儀、沃草共同創辦人林祖儀等，分享經驗談。

民進黨副秘書長徐佳青表示，這次論壇除了響應新政府的新南向政策，強化文化、人才培育等雙向交流外，更重要的是，必須更主動地互動；民進黨將與東南亞國家互動的資訊分享給社會大眾，這也是這次論壇主要目的。

民進黨秘書長洪耀福指出，台灣應該在國際社會扮演更有價值的角色，民進黨作為執政黨，必須兼負起連結台灣社會與周邊國家互動的角色。

他說，藉由論壇的籌畫，建立起常態性的交流平台，增進雙方的認識。台灣的新住民家庭數量逐漸成長，但台灣與東南亞國家有待更深入的認識；台灣擁有令人驕傲的自由民主社會，分享這樣的經驗，聆聽他國的經驗，將能讓台灣民主日益鞏固；只有頻繁的互動，深刻的認識，才能創造更多的可能。

洪耀福說，過去這些年，有非常多的東南亞好朋友飄洋過海，與台灣人結成家庭，愈來愈多新二代，在台灣受教育、長大；台灣現在與東南亞國家關係，不只是文化、經濟，甚至在血緣上，台灣與東南亞國家愈來愈緊密。

他說，台灣社會應該重新理解到，台灣應該要回到亞洲，做一個亞洲國家，位在亞洲、面向東南亞，這是台灣國家戰略的重大調整與改變。1050910

(中央社)