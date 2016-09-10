余宛如：設國家級資訊長 已迫在眉睫

民主進步黨立委余宛如今天表示，設立專任國家級政府資訊長及院級資訊總處，已經迫在眉睫，她將提出「行政院資訊總處組織法」草案等三法，以完備法制。

余宛如下午在立法院舉行「建立專責政府資訊單位立法」公聽會時表示，目前政府機制因應不了數位時代變化，「我自己也滿累的，每天都在救火」，因此有必要探討政府可以扮演什麼樣的角色，她認為應建立穩定的資訊長體制，協助政府開放資料，從過去被動提供資訊到主動規劃。

余宛如認為，政府資訊長一方面是政府資訊業務的總領導人；另一方面是國家資訊政策的總規劃人。作為政府資訊業務總領導，政府資訊長最重要的任務是讓「政府本身」，包括決策階層、民意機關及所有公務人員，認知資訊時代公務部門的角色轉換以及決策思維「典範更替」的重要。

她說，政府資訊長若不能改變政府資訊政策的決策內容，將重點放在協助民間釋放能量，並且領導虛擬社會法制的設計，包含政府相關法令，例如審計法令、採購法令、監察法令等，就失去設置的意義。

余宛如表示，她設計在行政院下設立行政院資訊總處，仿照行政院主計總處的組織設計及權責分工，擁有獨立及完整之預算權及人事權、政府資訊政策主政權及政策評估權，同時適度鬆綁公務人員法令，以便爭取到民間優秀人才。

另外，為配合「行政院資訊總處組織法」草案之提案，也修正「行政院組織法」部分條文，將院屬總處新增「行政院資訊總處」；為明確行政院資訊總處與政府各機關資訊單位的權責關係及人事制度，提出「政府資訊單位人員設置管理條例」草案，以完備法制。1050910

(中央社)