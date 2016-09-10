遏止腸病毒 馬祖幼兒園停課3天消毒

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馬祖南竿腸病毒威脅持續不退，自8月29日開學起至9月10已有6班停課，為遏止腸病毒疫情繼續蔓延，校方決定停課進行全面大消毒，讓家長能在中秋假期後安心讓孩子去上學。

馬祖介壽附設幼兒園總共9班，這波腸病毒中已有6班停課，疫情爆發密集，讓家長們憂心忡忡。

經過連江縣政府教育局、連江縣衛生局及介壽國中小三方討論，決定介壽幼兒園從12日至14日連續停課3天，連接15日至18日的中秋連假，到19日再行復課。停課期間校方將持續加強消毒工作，也呼籲家長做好預防工作，避免幼兒的交叉感染預防

衛生局再次提醒，腸病毒傳染力極強，落實良好個人衛生，保持正確勤洗手的好習慣，才能降低感染與傳播。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）「腸病毒專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1050910

(中央社)