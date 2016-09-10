離開台灣舞台4月 爆謝金燕馬尼拉賭場獻唱

謝金燕今年5月開唱後，被爆近日現身馬尼拉賭場開唱。（圖／中時資料照片）

「姐姐」謝金燕今年5月在台北小巨蛋開唱，最後她以幾分鐘的字幕掀出與豬哥亮的家醜，並表示會暫別舞台，帶媽媽出國散心，也拒絕年底的跨年活動，有意離開是是非非，過了4個月後，今(10日)媒體爆料在馬尼拉賭場見到謝金燕現身開幕晚會，看來心情甚佳，狀態也相當不錯。

謝金燕今年5月在萬人面前解密與父親豬哥亮多年來的家醜，她爆豬哥亮當年要求母親兩女共事一夫、又用姊姊謝青燕名字簽本票，才使夾在父母中間的她，為考量母親想法，無法公開與豬哥亮見面，引發軒然大波，父女倆也正式鬧翻。

謝金燕宣布暫離台灣演藝圈後，曾被周刊爆有意前進大陸發展，經紀人則澄清：「報導不實」，最近豬哥亮因大腸癌開刀，他透露謝金燕並未探視，今據《自由時報》報導，8日讀者目擊謝金燕現身菲律賓馬尼拉，獲邀為「Sofitel Philippine Plaza Manila」賭場開幕獻唱，穿著亮麗短裙的她，再度秀出招牌長腿，笑問觀眾：「姐姐有沒有比照片還漂亮？腿有沒有比照片裡還長？」並要求粉絲尖叫聲大一點，直言姐姐很久沒聽到尖叫聲了。

(中時電子報)