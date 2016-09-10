點名愛講話官員 蕭新煌：「我就是在講張景森」
政治大學東南亞研究中心執行委員會主席蕭新煌今天說，行政院表現不如立法院，「魄力不足」，很認真但可能沒體會什麼政黨輪替；他又說，用錯人也是個問題，因為有人沒搞清楚政黨輪替，所以有些部長不講話，明哲保身，有些人就是愛講話，不能在臉書講的也講，不能謀定而後動，「我就是在講張景森」。
民進黨舉辦2016亞洲民主論壇「民主的力量:東南亞政治與公民參與」，蕭新煌應邀演講「台灣的民主之路」時指出，民進黨不應心存僥倖，認為公民社會可摸頭，摸頭、見面、傾聽都沒用，要對話，且把公民社會意見決策納入行政。
提到轉型正義，蕭新煌說，總統蔡英文向原住民道歉，是轉型正義的一步，但也不是一天到晚道歉就完事，道歉完要做事，讓原住民獲應有歷史定位，包括確定台灣歷史的本質要從6000年開始，從原住民、南島民族在台灣開始。
他也認為，國民黨沒有不當、不義黨產後才能重生，「窮一點的國民黨，才是一個好的台灣國民黨的開始」。
(中時)
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