重大工程逾2億採有利標 109年達50％

行政院政委兼工程會主委吳宏謀今天表示，政府將積極推動2億元以上鉅額工程採購採最有利標，今年底目標擬占總鉅額工程採購12％，每年以10％速度成長，至109年成長至50％，以免重蹈機場捷運或金門大橋等重大公建延宕或廢標覆轍。

另為鼓勵創新創業，工程會決最快在10月啟動新產品交流平台，讓節能減碳、綠能相關創新產品，新創軟體、物聯網、智慧雲端產品，都可以放在平台上亮相，爭取政府機關善用青睞。

吳宏謀預告，10月中旬將整理採購法修法，有三大重點，包括第一是對有違規行為廠商停權有失比例原則，會衡量情節輕重，以免影響經濟發展。第二配合最有利標的條文，第三開創性產業，包括資訊軟體、物聯網、雲端等新創產業納入政府機關採購，讓新創產業參與政府採購更彈性靈活等。

工程會主祕蘇明通補充表示，未來採購法修正內容包括，機關內部辦採購可成立最有利標審議小組，明訂機關採購需求，為科員政治承擔更大責任，分攤承辦人員簽辦公文壓力，從源頭管理。至避免閒置設施，將修法要求一定金額以上要先建立採購計畫，同時選立施工廠商評分機制，以利最有利標時供採購機關參考，廠商要和機關對話，以確定有履約能力。

吳宏謀表示，最有利標是工程會今後將推動重點之重，未來以鉅額工程為優先推動最有利標對象，其中2億元以上鉅額工程今年底四標達12％，每年以10％成長，109年達50％目標。

此外，新創業者一直向政府訴求應鬆綁採購法，讓政府機關採購新創產品能更有彈性，工程會表示，不涉修法部分，在產品端將搭建創新產品公平公開交流平台，最快10月啟動，未來擬分類，針對新創產品鼓勵政府機關、地方政府可以和新創產品廠商搭上線，互相交流，宣傳新創產品的效益，包括環保產品、節能減碳、綠能產品，新創軟體等都可放上平台交流，相關產品都會經公協會及學者專家認證才會上傳。

工程會表示，政府推動新創產品是多面向，經部可能從產創條例鬆綁扶植新創產業，工程會不涉修法就可鼓勵，採購金額100萬元以上採購案透過評選方式，將有創意或有異質性者，可採最有利標決標；若是未達100萬元彈性更大可採限制性招標，10萬元以下者不需經公告程序，逕洽新創業者採購。

(工商)