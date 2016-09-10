新北市演穿越劇 介紹老校更新
新北市府「剪綵王12」影片公布，以穿越劇介紹新北市老校更新成果。市府表示，給孩子安心的校舍，才能夠開心的成長，「下一代好，台灣就會愈來愈好。」
「剪綵王12」影片開始，新北市政府副發言人葉元之與女同事出現在民國83年，在板橋國小的舊校門口聊天，談到當時劉德華的新歌「忘情水」。後來一陣天搖地動，兩人穿越到105年，場景來到板橋國小新校門。
在板橋國小校舍改建建築師兼校友謝偉傑帶領下，葉元之與女同事體驗板橋國小20年來的改變。例如，過去的風雨操場變成綠地、讓校園更加綠化，也加建一條聯絡各棟大樓的橋，學生在教室間移動時不用繞路。
過去板橋國小的教室是以俗稱「老背少」的方式逐層加蓋，現在則蓋新大樓，創造顏色更好、空間更舒適的教學空間。
板橋國小校友徐智強表示，母校變好多；「剪綵王12」也訪問4名學童對新舊教室的看法，學童爭相表示，現在學校公共藝術變多、教室變寬敞、學校變更漂亮、種很多樹、走廊變比較寬、危險物品變少了。
「剪綵王12」指出，新北市升格後，共投入新台幣46億元，完成整建34所學校老舊校舍。目前新北市已有6萬6000名學童享受到更舒適、更安全的求學環境，讓孩子開心、讓父母安心。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。