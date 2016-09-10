新北市演穿越劇 介紹老校更新

新北市府「剪綵王12」影片公布，以穿越劇介紹新北市老校更新成果。市府表示，給孩子安心的校舍，才能夠開心的成長，「下一代好，台灣就會愈來愈好。」

「剪綵王12」影片開始，新北市政府副發言人葉元之與女同事出現在民國83年，在板橋國小的舊校門口聊天，談到當時劉德華的新歌「忘情水」。後來一陣天搖地動，兩人穿越到105年，場景來到板橋國小新校門。

在板橋國小校舍改建建築師兼校友謝偉傑帶領下，葉元之與女同事體驗板橋國小20年來的改變。例如，過去的風雨操場變成綠地、讓校園更加綠化，也加建一條聯絡各棟大樓的橋，學生在教室間移動時不用繞路。

過去板橋國小的教室是以俗稱「老背少」的方式逐層加蓋，現在則蓋新大樓，創造顏色更好、空間更舒適的教學空間。

板橋國小校友徐智強表示，母校變好多；「剪綵王12」也訪問4名學童對新舊教室的看法，學童爭相表示，現在學校公共藝術變多、教室變寬敞、學校變更漂亮、種很多樹、走廊變比較寬、危險物品變少了。

「剪綵王12」指出，新北市升格後，共投入新台幣46億元，完成整建34所學校老舊校舍。目前新北市已有6萬6000名學童享受到更舒適、更安全的求學環境，讓孩子開心、讓父母安心。1050910

(中央社)