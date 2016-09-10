南鐵地下化都計案核定 將公告實施
台南市政府今天表示，市府已接獲台南鐵路地下化都計案核定公文，代表都計案定案，下週就可接續辦理公告，發布實施。
市府指出，台南鐵路地下化是市民期待多年的重大建設，內政部都計案的核定，讓南鐵地下化工程往前邁進關鍵的一步，也對都市交通健全發展有非常大的助益。
市府表示，全案都市計畫通過後，接續將由交通部鐵工局進行協議價購、徵收補償等作業，市府也將持續溝通協調，協助拆遷戶爭取合法、最優的補償。
市府強調，台南市政府和鐵工局對居住權保障作了完善維護方案，被徵收土地80%以上認同行政院版，南鐵地下化案屬於長條狀的徵收，不是大面積、大範圍，不是強徵人民土地。1050910
(中央社)
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