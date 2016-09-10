法廣：麥加朝聖起動 沙國著重安全措施
法國國際廣播電台報導，世界最大宗教活動穆斯林麥加朝聖今天展開，為期5天，來自各國的150萬名穆斯林聚集在沙烏地阿拉伯麥加城。沙國出動大批警力並提供各種服務，以確保朝聖安全順利進行。
2015年麥加（Mecca）朝聖發生有史以來最嚴重的踩踏事件，信眾死難最多的伊朗事後未能與沙國達成解決協議，使伊朗信徒今年首次在麥加朝聖缺席。
法廣指出，一年一度的麥加朝聖按照伊斯蘭曆法今天拉開序幕，至少有150萬來自世界各地的穆斯林抵達麥加。根據可蘭經，麥加朝聖是伊斯蘭信仰中5大必修功課之一。任何一位穆斯林只要條件許可，一生中至少應有1次前往麥加朝拜先知穆罕默德。
麥加朝聖共有5個聖地須要一一朝拜。今天第一階段的朝聖是前往麥加以東數公里遠的米納山谷（Mina）朝拜，最後須攀登阿拉法特山頂（Arafat）。
關於今年朝聖人數，沙國官方至今未公佈確實數字。官方報告僅指出，今年發給每1位朝聖信眾1個記載有個人資料的電子佩環，以確定佩戴者行蹤與身分。
麥加去年朝聖發生嚴重踩踏事件，造成數百人死亡，沙國因此被不少穆斯林國家批評安全措施不力。儘管如此，今年朝聖的信眾並未因而止步，沙國也格外加強安全措施。1050910
(中央社)
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