癌末老兵甩竿釣魚 一圓死前小小心願

我要評比

罹癌病逝的海軍老兵魏希特（Connie Willhite）臨死前只有兩個小小的心願－受洗和釣魚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魏希特希望受洗，以確保能夠按照宗教信仰迎接來生，此外，他還想再去釣魚。

受洗不是問題，1名退伍軍人事務部的牧師替他進行受洗儀式，裝備也不是問題，他的親戚有釣具。

唯一的問題是，魏希特罹患了結腸癌末期而必須臥病在床。

負責照護他的社工不願讓這成為阻礙。

喬治亞州都柏林卡爾文森退伍軍人醫療中心（CarlVinson VA Medical Center）社工桑特斯（Greg Senters）說：「我們無法為你的生命長度做些什麼，但我們能為你的生活品質付出許多努力。」

桑特斯替他安排了1張移動電動病床，展開這趟釣魚之旅。

卡爾文森退伍軍人醫療中心後方就是1座湖泊，魏希特在上個月的某天，實現了釣魚的心願。

魏希特不介意自己是否釣得到魚，他告訴桑特斯，釣魚並不是獵捕。

儘管68歲的魏希特身體虛弱，仍是1名優秀釣客。

他釣到了4條約為成人手掌大小的鯛魚。

桑特斯說：「垂死的人能教你許多關於生活的事情。」

3天後，魏希特安詳地離開人世。（譯者：中央社劉文瑜）1050910

(中央社)