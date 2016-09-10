大雨下不停 19縣市豪大雨特報

中央氣象局在晚間6時針對台灣本島19縣市發布豪雨、大雨特報，其中新增屏東縣為豪雨特報，大雨特報則新增台南市、高雄市、台東縣。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日基隆市、台北市、新北市、嘉義縣市、南投縣、宜蘭地區及屏東山區有局部大雨或豪雨發生，桃園以南至雲林、花蓮地區及南部、東南部山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水。1050910

(中央社)