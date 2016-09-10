陸8歲女童愛吃炸雞 引發胸隆性早熟

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大陸湖北省武漢一名女童從3歲起愛吃速食、炸雞，導致胸部明顯隆起，出現第二性徵。醫生表示，速食肉類往往有激素殘留，過度食用會導致性早熟。

武漢晚報報導，這名女童的媽媽說，女兒從小就胖胖的，非常挑食，平時只愛吃肉，每餐必須要有肉，最愛吃炸雞，每週都會去吃速食，少則3次，多的時候幾乎每天都要去一次，這個習慣從涵涵3歲開始就一直延續到現在。

報導表示，女童的母親發現女兒乳牙全數換完，且胸部明顯隆起，和青春期少女一般，立即將女童送醫。

武漢市漢口醫院內分泌科主任胡淑芳表示，兒童一般在5至6歲時開始換牙，直到12至13歲，乳牙才全部脫落，恆齒替換完畢。像女童這樣早熟的孩子，原因是營養過剩。炸雞類食品含有激素成分，會使孩子生長發育逐漸提前。

她建議，兒童應避免食用施打生長激素的肉類、非當季蔬果，與含雌激素的補品，如甲魚、烏雞、花粉、蜂王漿等，如果發現孩子有性早熟特徵，則應儘早到醫院檢查治療。1050910

(中央社)