綠優先法案 包括監督條例長照住宅等

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民進黨團總召柯建銘今天說，長照、住宅、兩岸監督條例、廢特偵組、促轉條例等相關法案將列重大優先法案，12日行政立法協調會報討論後將全部定案。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，民進黨團12日上午10時將召開黨團會議討論政黨質詢與各委會召委選舉事宜，同時將列出重大法案清單，接著行政院召開的行政立法協調會報，將把行政院所提的法案清單與黨團所提法案清單整合，提出完整版重大議題法案清單。

柯建銘說，黨團初步調查彙整重大優先法案包括長照法、住宅法、電業法、兩岸監督條例、廢除特偵組修法案、公民投票法、公職人員選舉罷免法、促進轉型正義條例等草案，現在已經沒有黨團版優先法案，行政與立法部門共同處理，行政立法協調會討論才會定案。

另外，司法院正副院長與5位大法官被提名人人事同意權的行使，柯建銘說，預計10月底行使同意權。

日前行政院送至立法院的法案清單總計64案，包括公民投票法部分條文修正草案、集會遊行法修正草案改報備制、公職人員利益衝突迴避法修正草案、洗錢防制法修正草案、勞動基準法部分條文修正草案、攸關調整陸配取得身分證年限的台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條修正草案等，都是這個會期的重要優先法案。

國民黨立法院黨團部分，目前還沒確定優先法案，只先徵詢各立委希望的優先法案是哪些，因此，黨團要主推的優先法案，要等12日下午的立法研討會後，才會做最後確認。

據了解，國民黨立委各自提出的優先法案，包括吳志揚要提勞動基準法草案；許淑華提森林法、洗錢防治法、國立校院校務基金設置條例等草案；廖國棟提原住民自治法、毒品危害防治條例等草案；江啟臣則是將郵電事業人員退休撫卹條例第18條修正草案列為優先法案。1050910

(中央社)