陸海上風電工程 擬為南海島建提供經驗

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中國大陸廣東省「珠海桂山海上風電場示範項目」總投資近人民幣27億元（約新台幣135億元），擬明年12月全部建成投產。專家認為，這為海南諸島的海上風電開發、建設提供經驗。

文匯網報導，萬山群島電網由於未與大陸電網聯網，一直是「電力孤島」，海島上的供電長期依賴柴油機組發電，不環保、成本高、可靠性低，影響海島居民的正常生產生活，更制約海島經濟的發展。

這次計畫的「珠海桂山海上風電場示範工程」場址到澳門西南約16公里，西北測距珠海市區約17公里，距香港的大嶼山機場大概20公里。

報導引述工程投建方南方海上風電聯合開發有限公司有關負責人表示，建成後，預計每年發電量近2.66億度，每年可節約標煤8.66萬噸，減排二氧化碳20.67萬噸，具有顯著的經濟效益和社會效益，也將徹底解決珠海萬山區海島供電難題。

這名專家認為，桂山海上風電場示範工程的建設，不僅可使海上風力發電成為廣東新能源經濟的動力，還可探索國產海上風電開發模式、施工技術創新，為海南諸島的海上風電規模化開發、建設提供經驗。1050910

(中央社)