取消憨兒月餅 空軍：已主動溝通獲理解
屏東縣啟智協進會憨兒們製作的月餅，遭公家機關在取貨前一天取消。空軍今天證實此事，空軍晚間證實是有此事，並已主動致電在臉書揭露疑此事的啟智協會工作人員李忠潔，經溝通說明後，李忠潔也表示可以理解。
空軍指出，先前確實向該單位訂購1900顆月餅，後來減單為900顆，不過在這溝通期間，可能發生誤會，最後這份訂單由別的客戶承接過去。
一名在屏東啟智協進會擔任社工的李忠潔在臉書透露，喜憨兒辛苦做出的上千顆月餅，竟因為公家機關長官的一句話「不要了」，害他想做公益不成，反虧錢4萬元。
空軍今天指出，已主動致電給李忠潔，完整說明此事，經了解，李忠潔是空軍退伍，算是同袍。空軍說，經過說明後，李忠潔也可以理解。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。