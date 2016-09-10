取消憨兒月餅 空軍：已主動溝通獲理解

屏東縣啟智協進會憨兒們製作的月餅，遭公家機關在取貨前一天取消。空軍今天證實此事，空軍晚間證實是有此事，並已主動致電在臉書揭露疑此事的啟智協會工作人員李忠潔，經溝通說明後，李忠潔也表示可以理解。

空軍指出，先前確實向該單位訂購1900顆月餅，後來減單為900顆，不過在這溝通期間，可能發生誤會，最後這份訂單由別的客戶承接過去。

一名在屏東啟智協進會擔任社工的李忠潔在臉書透露，喜憨兒辛苦做出的上千顆月餅，竟因為公家機關長官的一句話「不要了」，害他想做公益不成，反虧錢4萬元。

空軍今天指出，已主動致電給李忠潔，完整說明此事，經了解，李忠潔是空軍退伍，算是同袍。空軍說，經過說明後，李忠潔也可以理解。1050910

(中央社)