i7 Plus曜石黑 香港預購10分鐘售罄

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香港蘋果官網昨（9）日下午3點開放預購iPhone 7，據香港經濟日報，官網上曜石黑版本iPhone 7 Plus，在開賣10分鐘內即火速售罄，Plus所有顏色也在30分鐘內缺貨。

據該報實測預購情形，香港昨日下午3點開放後，該報記者直至3點12分才成功進入訂購畫面，當時曜石黑版本128GB、256GB均告售罄，其他顏色也需要3～4個星期後才能發貨。不到3點半，iPhone 7 Plus所有型號已經缺貨，曜石黑版本iPhone 7亦告售罄。

(工商)