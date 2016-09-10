台第7例境外移入茲卡 首見星籍個案
疾病管制署今公布我國第7例境外移入茲卡個案，感染者為20歲新加坡籍女性，她在本月3日入境台灣，持續有紅疹、關節痛、頭痛、結膜炎等症狀，4日、5日就醫，經醫院採檢後確認感染，目前已經沒有症狀，將防蚊隔離至12日。此例也是我國首見的新加坡境外移入。
疾管署表示，這名女性居住於新加坡阿裕尼灣，8月26日至9月3日間與朋友赴日本旅遊，9月1日起出現紅疹、關節痛、頭痛、結膜炎等症狀，9月3日入境台灣後因症狀持續，4日、5日就醫，由醫院採檢通報，今天確認感染茲卡病毒。依個案的活動史研判，感染地點為新加坡。
疾管署說，該名女性為學生，在台灣南部某大學就讀，入境後除就醫外，活動地以住處周邊為主，目前已無症狀，將防蚊隔離至9月12日，同住接觸者無疑似症狀，經檢驗均為陰性，地方衛生單位已啟動相關防治措施。
新加坡於8月27日公布該國首例本土病例後，截至9月9日累計確診304例，含2名孕婦。目前泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞6國及美國佛州布勞沃德郡（Broward）、邁阿密郡（Miami-Dade）、皮尼拉斯郡（Pinellas）、棕櫚灘郡（Palm Beach），茲卡旅遊疫情建議列為第二級警示。柬埔寨、寮國、孟加拉等為第一級注意。
(中時)
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