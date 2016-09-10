憂被點名 大陸台商秋節回台兩邊不得罪
海基會大陸台商秋節座談即將登場，由於兩岸政治情勢不明朗，部分決定回台參加活動的台商都刻意低調。有台商表示，想回台看看，但腳踩大陸土地，只好兩邊不得罪，派副手出席。
海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」14日上午9時50分在台中市登場。海基會準董事長田弘茂也將首次正式與台商見面，活動籌畫人員1個多月前就向台商溫情招手，盼幫忙到場衝人氣。
台商實際報名狀況，近來也屢屢登上媒體版面，替活動增添不確定性。一名台商私下向中央社表示，由於田弘茂被陸媒披上了深綠色彩，大陸方面雖未直接施壓，但「陸媒營造出來的氣氛，我們已心裡有數」。
該名台商說，在大陸做生意，不僅只有個人利益，也要顧及員工們的生計，總不能因為一個動作就讓員工跟著膽戰心驚，因此多數台商會選擇兩邊不得罪的方式，派出副手或年輕人出席，也讓他們拓展人脈。
部分確定會回台參加活動的台商接獲中央社電話求證時，不是迴避受訪，就是要求「盡量不要成為報導主角」。有台商表示，回台就是參加活動順便看看家人，這是人之常情，特別強調與政治立場無關。1050910
(中央社)
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