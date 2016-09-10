青島出版集團 收購渡邊淳一文學館

據明鏡新聞報導，日本已故文學巨匠渡邊淳一的文學館，上月售予中國出版社「青島出版集團」，雙方將於本月20日在東京舉行簽字儀式。

據報導，位於北海道札幌的渡邊淳一文學館，已被「大王製紙公司」出售全部股分予中國出版社「青島出版集團」，惟轉讓金額未對外公布。

渡邊淳一的《失樂園》、《愛的流放地》等多部暢銷小說。青島出版集團曾在中國出版過譯本，去年還出版了號稱渡邊淳一臨終遺作的自傳體小說《我永遠的家》，該公司的日本書籍負責人接受採訪時表示，中日文化背景相近，渡邊的作品在中國也廣受歡迎，希望有興趣的讀者親自前往並能產生親切感。

(旺報)