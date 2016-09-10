參加里約奧運 林姵彣：才知道我多喜歡游泳
年僅16歲的西苑高中林姵彣，是目前女子50公尺自由式與蝶式的全國紀錄保持人，潛力十足的她，雖達奧運B標，但因奧運游泳賽採總量管制，她最終以外卡參賽，儘管成績並不如意，卻徹底激發她希望能再戰東京奧運的決心，她說：「經過這一切，我才發現，我很喜歡游泳。」
剛升上高二的林姵彣，擁有174公分的傲人身高，讓她在短距離的優勢與潛力明顯，並進入國訓中心培訓，她經過近半年的集訓，歷經昆明高原訓練、新加坡、香港與日本等大賽磨練，過程辛苦遠非16歲小女孩能承受的困難，但她堅持到底，並獲得前進里約的機會，真正見識到運動員的最高殿堂。
「經歷了這個過程，我才知道，我很喜歡游泳！」林姵彣說起接下來的目標，大眼閃爍光芒，她說：「以前我都是為教練游泳，努力爭取好成績，都是為了讓教練高興，但奧運培訓期間的辛苦，讓我知道，我其實是為我自己游泳，因為達到好的成績，我真的很開心。」
參加奧運讓林姵彣感觸良多，尤其傅園慧的故事更激勵她向前，「她接受訪問，談著她奧運前的訓練有多辛苦，我就想著，我的努力根本還不夠，若我跟她一樣拚命，成績一定更好。」
林姵彣本次總統盃參加4項比賽，分別是50、100公尺自由式，以及50公尺蝶式與蛙式，仍以短距離賽事為主，她今天在50公尺自由式游出26秒72，雖順利拿下冠軍，她卻不甚滿意，她說：「奧運回來後，我就想游更快一點，我暑假的努力還不夠。」
「接下來我想專注在訓練，打穩基礎。」林姵彣說著，像是心裡已有規劃，「我比較適合長遠目標去規劃，目標就是4年後的東京奧運，當然2年後的亞運也會努力，希望能以奧運A標成績，參加東京奧運。」
(中時電子報)
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