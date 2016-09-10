菲媒：大陸海警船 阻止菲船近黃岩島

菲律賓GMA新聞網9日報導稱，大陸海警船再次阻止菲律賓漁民進入黃岩島附近水域。

報導稱，4艘菲律賓漁船上的漁民表示，中國大陸海警船接近他們的船隻，割斷漁船的錨，並向他們鳴笛示警。先前菲律賓武裝部隊曾公布中方海警船的照片，漁民對照片進行了證實，稱附近有更多中方船隻。

《菲律賓商報》稱，大陸的海警船自2013年開始，一直阻止前往黃岩島的菲律賓漁民。菲律賓總統發言人曾告誡，打算前往該區的菲律賓漁民要格外謹慎。

(旺報)