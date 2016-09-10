沈玉琳跨刀主持《潘朵拉心情BOX》屢爆笑點
荒謬大師「威廉沈」沈玉琳助陣中視《潘朵拉心情BOX》主持，節目探討身心靈世界，沈玉琳荒謬作風為節目增添不少趣味效果。他錄影首集聊到好桃花和爛桃花，他說自己桃花運很旺，年輕時，班上一位很帥的同學傳授他把妹秘訣「一定要買機車才好追女生」，但殊不知他早就都「三貼」載兩個女生，讓他暗自竊喜。
沈玉琳也分享了他的把妹招數，他說以前學校校花眾人都追不到，但他逆勢操作對她不理不睬，讓校花忍不住問他：「你到底是誰？是從哪裡來的？怎麼對我態度這麼惡劣！」沈玉琳竟然回答：「不要去問我從哪裡來啊！我的故鄉在遠方！」結果竟奇蹟似地追到校花，眾人又傻眼又好笑。
當談到會不會擔心女兒妍妍會不會有「爛桃花」時，沈玉琳苦惱地表示其實女孩子桃花運太旺也不是一件好事，不過好在身旁有很多命理老師可以幫忙，讓女兒可以「多貴人，少桃花」。更多精彩節目內容請鎖定9/12(一)起，中視每週一早上九點，以及中視菁采台、經典台每週一下午兩點。
(中時)
關鍵字：沈玉琳
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