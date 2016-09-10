伊朗2座核子反應爐動工 降低油氣依賴
伊朗位於波斯灣沿海布什爾（Bushehr）核電廠的2座新核子反應爐工程，在國內企業和俄羅斯企業合作下，今天開始動工。
法新社報導，即使伊朗去年7月和6個世界強權簽署1項核子協議，限制伊朗的核子野心，這座核電廠仍是伊朗和鄰近波斯灣阿拉伯國家迄今未解決的爭端。
工程計畫負責人賈法里（Mahmoud Jafari）表示，這2座發電量1000MW的核子反應爐工程將費時10年，金額達100億美元。
賈法里說：「這2個機組一旦開始運轉，每年將可以省下1100萬桶石油，減排700萬噸溫室氣體。」
伊朗計畫在未來幾年以20組核子設施發電，降低對石油和天然氣的依賴，其中9組將和俄羅斯公司合作。（譯者：中央社劉淑琴）1050910
(中央社)
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