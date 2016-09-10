法廣：越總理阮春福訪陸 圖修復關係

我要評比

根據法國國際廣播電台網站，越南總理阮春福今天展開在中國大陸的近1週訪問，越南與大陸雖有經濟合作，也有南海衝突，如何處理好雙邊關係，成為阮春福訪問大陸的微妙焦點。

這是阮春福上任以來第一次訪陸，上週越南國防部長甫往訪大陸，雙方高層互動趨向正常。

大陸與越南近年加強了經濟與貿易合作，大陸成為越南主要貿易合作夥伴，據越南統計，今年上半年對大陸貿易已達到323億美元，比去年同期成長了兩個百分點，其中越南進口大陸物品達232億美元。越南也希望大陸開放市場，並擴大在大陸的投資。

法廣指出，越南同時也與美國加強在軍事以及其他方面的合作，越南還與印度、日本等其他亞洲國家進行多方合作。阮春福上任以來已出訪亞洲若干國家以及俄羅斯，引起外界有關針對中國大陸的猜測。

阮春福此次訪陸期間，將與大陸國家主席習近平、總理李克強等領導人會談，南海爭議是理所當然的議題。阮春福還計畫出席在廣西南寧舉行的中國大陸─東協（ASEAN）貿易與投資峰會。1050910

(中央社)