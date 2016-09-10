第7例境外移入茲卡 星籍女學生被隔離

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衛福部疾管署今天宣布，一名在南部大學就讀的新加坡籍學生染茲卡，將防蚊隔離到12日，同住接觸者沒有疑似症狀，研判社區傳染風險低。

衛生福利部疾病管制署晚間發布訊息指出，台灣出現第7例境外移入茲卡病毒感染個案，為20歲新加坡籍女性，是首起從新加坡移入茲卡個案，也是目前境外移入個案中最年輕者。

疾管署表示，這名個案居住於新加坡阿裕尼灣，8月26日至9月3日間赴日本旅遊，9月1日起有紅疹、關節痛、頭痛、結膜炎，9月3日入境台灣後因症狀持續，2度就醫，檢驗確認感染茲卡病毒。

依個案潛伏期間活動史，疾管署研判，個案感染地為新加坡。個案自入境台灣後除就醫外，活動地以住處周邊為主，目前已無症狀，將防蚊隔離到9月12日；同住接觸者無疑似症狀，經檢驗都是陰性，地方衛生單位已啟動相關防治措施。

新加坡自8月27日公布首例本土病例後，截至9月9日累計確診304例，含2名孕婦，個案多位於之前公布群聚地區（阿裕尼灣/沈氏通道/加冷大道和巴耶利峇大道）的居民或工作者，預期病例數將持續增加。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，已將茲卡性接觸傳染及血液傳染的預防措施由原本的「2226原則」調整為「1+6原則」，即自茲卡病毒感染症流行地區離境，應暫緩捐血1個月；無論有無症狀，男性和女性都應採取安全性行為至少6個月，女性並應延後懷孕至少6個月。1050910

(中央社)