翻轉淡水樂活團圓 88公斤大月餅免費
新北市淡水區公所歡慶中秋，今天於金色水岸廣場，邀50年烘焙經驗的王振昌師傅，手工製做出直徑100公分，重88公斤柚子口味的「大型冰皮月餅」與民眾分享。
「翻轉淡水樂活團圓」系列活動，推廣淡水當地景點及發掘更多秘境景點。民眾透過鏡頭，以創意KUSO的舞蹈方式，分享淡水的美景，同時帶動健康運動風氣。
淡水區長巫宗仁變身為吳剛，到現場與民眾歡度中秋。讓遊客對於淡水的印象，不只有老街、紅毛城、漁人碼頭、金色水岸等。淡水區公所表示，淡水還有更多不為人知的私房景點。
公所邀請民眾一同分享淡水私房景點，讓更多人看見淡水的另類風。下午有歡樂的闖關活動及柚子果雕，參與活動並通關就可獲得摸彩券參與抽獎活動。
今天晚上的中秋晚會，邀魔術師表演「宮廷戲法」、「時尚魔術秀」等，還有大獎讓民眾帶回家，晚會也將進行前私房景點錄影活動前三名的頒獎與表演，希望整個晚會更增添趣味與歡樂。1050910
(中央社)
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