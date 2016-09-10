二手玩具打造玩聚窩 親子創意共成長

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新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」今天亮相，市府秘書長許育寧表示，玩具銀行想收集全世界的玩具讓小朋友玩，不管是新的或二手的，即使壞了，就交給玩具銀行的玩具醫師修理。

上百名家長，今天帶著小朋友在玩聚窩內玩得不亦樂乎，玩具銀行除二手玩具，也有許多企業和玩具公司捐贈的，甚至遠從日本東京玩具美術館來的「木育玩具」，完全是木頭做的，非常具有質感和教育意義。

許育寧表示，玩具可以讓兒童開啟智慧，訓練手、腦、肌肉的發展，遠離3C產品，保護眼睛，也可親子共玩，或祖孫共玩。

新北市府社會局表示，透過民間協力，將玩具重整、分類，透過教育訓練，要在106年達到玩具銀行旗艦店的規模，提供新北市孩子更多創意和成長空間。

「玩聚窩」的啟用，今天特地邀新北市家扶展望學園兒童一起參加，透過繪畫，以拼圖創作，表達新北夢想。

新北市議員黃林玲玲、社會局長張錦麗和協力團隊台灣玩具圖書館協會，贊助的國貿拼圖世界有限公司、東東玩具城、遠東百貨板橋新站分公司，一起和小朋友拼圖。

張錦麗表示，9月20日起至12月31日，每週二至六，上午9時至12時，「玩聚窩」開放給家長帶小朋友參訪、共玩，首波以循環再生的回收玩具為主，包括人氣玩具中古車、彈珠檯及桌遊等，如有團體報名可彈性調整。

張錦麗表示，感謝去年大樂透得主，委由台灣彩券及中國信託慈善基金會捐款挹注玩聚窩總部「玩具銀行物流中心」，及「行動玩具車」。

玩聚窩除尋寶、創作、探險、共玩外，未來還有玩具遊藝師認證培訓課程，及木質玩具競賽獎展示。1050910

(中央社)