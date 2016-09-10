火燒車偵結 陸網友怒：台獨分子對陸客的「恐怖襲擊」

針對遼寧陸客團火燒車意外，台灣檢方以司機蘇明成死亡為由，不予起訴偵結，大陸網友感到普遍不滿，直言「這樣就完事了？什麼事都往死人身上推，一了百了」，甚至批評這是民進黨執政下，台獨分子對陸客的「恐怖襲擊」。陸委會表示，已通報陸方偵結結果，希望不要因為個案影響兩岸觀光交流。

大陸知名論壇「天涯社區」網友「哎喲吐了個嘈」就不滿地稱，司機根本是台獨洗腦下的恐怖分子，認為台灣法律不公，但卻把所有問題歸結於大陸，一切邏輯合情合理，確實是典型台灣人的邏輯。

該網友還疾呼，「在這裡提醒大家，不要再去台灣旅遊，因為你遇到每個看似正常的台灣人，都可能是反社會人格的恐怖分子」。

此前蔡英文總統曾送輓聯給司機蘇明成的家屬，如今也遭到大陸網友痛批。網友「下里巴人」就說，「蔡英不是送的輓聯，典範長昭嗎？難道這就是台灣的典範嗎？看蔡英文如何解釋，這形同鼓勵台灣人自殺攻擊大陸遊客」。

此外，更有網友氣憤地說，「民進黨的說教起作用了，部分台灣人極端仇視大陸人！台灣這個地方跟敘利亞有什麼差別了，去台灣旅遊根本是送錢去找死！」

對於檢方的偵結結果，陸委會表示，今天下午也循既有機制通報陸方，表達將持續提供罹難者家屬必要協助；相關的保險理賠及文書驗證，陸委會已協調相關部門，以專案方式儘速協助家屬處理本事故後續事宜，如家屬就其權益事項另有主張，可循相關機制提出，我方有關單位將盡力協助。

陸委會重申，政府歡迎大陸人民來台觀光的立場不變，並將持續以實際作為，強化旅遊安全及品質保障，以提昇陸客來台旅遊意願，持續促進兩岸人民透過觀光旅遊，增進兩岸良性互動及兩岸關係穩定發展。

(中時)