中華職棒賽今晚原預定進行中信兄弟對Lamigo桃猿的比賽，不過開賽前的一場大雨決定了停賽命運，比賽將延至10月7日，但地點未定，中信兄弟也因雨，連續6天未賽。（黃國峰攝）

中華職棒賽今晚原預定進行中信兄弟對Lamigo桃猿的比賽，不過開賽前的一場大雨決定了停賽命運，比賽將延至10月7日，但地點未定，中信兄弟也因雨，連續6天未賽。

(中時)