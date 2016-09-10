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談陸客團火燒車「喪盡天良」 陸國台辦：敦促台方處理好後續理賠

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談陸客團火燒車「喪盡天良」 陸國台辦：敦促台方處理好後續理賠
桃園地檢署10日公布「0719」火燒車事件偵結報告，認定駕駛蘇明成縱火釀災。（資料照，楊明峰攝）
談陸客團火燒車「喪盡天良」 陸國台辦：敦促台方處理好後續理賠
桃園地檢署偵辦「0719」國道2號火燒車案10日偵結。（資料照，楊明峰攝）

今天下午，台灣有關方面公布了「7.19」火燒遊覽車事件調查結果。國台辦發言人表示，我們對這起蓄意製造的惡性刑事案件表示強烈譴責。對這種喪盡天良、泯滅人性的行為表示強烈憤慨。

「7.19」事件發生以來，我們已多次表明對此起事件處理的態度，要求台灣有關方面徹查事故原因和責任，給罹難者及其家屬一個交代。這起惡性事件以及島內出現一些傷害兩岸同胞感情的言行，對大陸遊客赴台旅遊造成了嚴重的影響。

下一步，大陸有關方面將繼續敦促台方處理好理賠等後續事宜，並將全力協助家屬處理相關事務。

(中時)

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關鍵字：處理事件台灣大陸惡性
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