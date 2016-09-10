生前拒化療 揭癌逝女星求助中醫之因
26歲大陸女演員徐婷日前因為淋巴癌逝世，令人惋惜，現在更被追蹤出，徐婷生前拒絕西醫化療，轉而求助中醫之因，一張張她面露痛苦接受拔罐放血療法的照片，都令粉絲看了心疼不已。
徐婷在逝世前2個月，依舊努力接受中醫治療，沒有放棄一絲絲的求生希望，不過她也透露接受中醫治療真的不好受，「背部刺血拔血罐、腹部手上紮滿針、每天十個手指頭用針刺破擠血…十指連心啊…其它什麼每天喝巨苦的中藥根本不算什麼。」當醫生在她脖子上刮痧，終於讓她再也承受不了痛苦，哭了出來。
據悉，徐婷就這樣拖了一陣子，病情未見起色，才又轉而接受化療，導致錯過癌症的黃金治療期，她的妹妹更痛罵幫徐婷醫治的中醫「全都是騙子」！
其實徐婷曾透露為何拒絕化療之因，表示曾親眼看過自己幫助過的友人，生不如死的化療後依然死去，「我不想被化療折磨的面目全非再人財兩空」，雖然不知道中醫能否治好她的病，只知道化療極其痛苦，反而可能死得更快，讓她毅然決然選擇求助中醫。
(中時電子報)
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