親子拼圖同樂會 大小朋友愛不釋手
新北市玩具銀行「玩聚窩」10日舉辦親子拼圖同樂會，業者贊助百餘盒拚圖讓親子們一起動手玩，現場展示有日本東京玩具美術館空運來台的原木玩具，大小朋友們玩得愛不釋手，不僅可以動動腦，還增進親子間感情，孩子們玩到都捨不得離開。
社會局預計在明年成立玩具銀行旗艦店，籌備期以「玩聚窩」型態試營運。新北市府秘書長許育寧表示，玩具銀行想收集全世界的玩具讓小朋友玩，不管是新的或二手的，若家中有玩具故障，就交給玩具銀行的玩具醫師來修理，玩具銀行除了二手玩具外，也有許多企業和玩具公司捐贈的新品。
許育寧表示，玩具讓小朋友開啟智慧，訓練手、腦、肌肉的發展，遠離3C產品，保護眼睛，透過民間協力，將玩具重整、分類，透過教育訓練，要在明年達到玩具銀行旗艦店的規模。
社會局長張錦麗表示，從9月20日起至12月31日，每周二至六上午9時至12時，「玩聚窩」開放給家長帶小朋友參訪、共玩，首波以循環再生的回收玩具為主，包括人氣玩具中古車、彈珠檯及桌遊等。
張錦麗說，去年大樂透得主委由台灣彩券及中國信託慈善基金會捐款，玩聚窩除尋寶、創作、探險、共玩外，未來還有玩具遊藝師認證培訓課程，以及木質玩具競賽獎展示，歡迎小朋友邀請家人一起來參加報名。
太有趣了！陳姓家長說，玩聚窩不僅適合孩子們玩，更讓家長們可以重溫兒時回憶，增進親子感情，非常期待有更多不同種類的玩具。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。