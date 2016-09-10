親子拼圖同樂會 大小朋友愛不釋手

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新北市玩具銀行「玩聚窩」10日舉辦親子拼圖同樂會。（葉書宏攝）

業者贊助百餘盒拚圖讓親子們一起動手玩。（葉書宏攝）

現場展示有日本東京玩具美術館空運來台的原木玩具，大小朋友們玩得愛不釋手。（葉書宏攝）

新北市玩具銀行「玩聚窩」10日舉辦親子拼圖同樂會，業者贊助百餘盒拚圖讓親子們一起動手玩，現場展示有日本東京玩具美術館空運來台的原木玩具，大小朋友們玩得愛不釋手，不僅可以動動腦，還增進親子間感情，孩子們玩到都捨不得離開。

社會局預計在明年成立玩具銀行旗艦店，籌備期以「玩聚窩」型態試營運。新北市府秘書長許育寧表示，玩具銀行想收集全世界的玩具讓小朋友玩，不管是新的或二手的，若家中有玩具故障，就交給玩具銀行的玩具醫師來修理，玩具銀行除了二手玩具外，也有許多企業和玩具公司捐贈的新品。

許育寧表示，玩具讓小朋友開啟智慧，訓練手、腦、肌肉的發展，遠離3C產品，保護眼睛，透過民間協力，將玩具重整、分類，透過教育訓練，要在明年達到玩具銀行旗艦店的規模。

社會局長張錦麗表示，從9月20日起至12月31日，每周二至六上午9時至12時，「玩聚窩」開放給家長帶小朋友參訪、共玩，首波以循環再生的回收玩具為主，包括人氣玩具中古車、彈珠檯及桌遊等。

張錦麗說，去年大樂透得主委由台灣彩券及中國信託慈善基金會捐款，玩聚窩除尋寶、創作、探險、共玩外，未來還有玩具遊藝師認證培訓課程，以及木質玩具競賽獎展示，歡迎小朋友邀請家人一起來參加報名。

太有趣了！陳姓家長說，玩聚窩不僅適合孩子們玩，更讓家長們可以重溫兒時回憶，增進親子感情，非常期待有更多不同種類的玩具。

(中時)