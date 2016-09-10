對游泳還有熱情 李炫諺立階段性目標
當今「台灣蛙王」李炫諺今參加總統盃全國分齡錦標賽男子100公尺，面對50蛙全國紀錄保持人吳浚鋒，以及兩名前紀錄保持人許涵棚、蔡秉融的挑戰，他展現奧運國手水準與王者風範，以1分02秒30驚險擊敗眾家好手，拿下冠軍，賽後他迫不及待想在緩和池裡多游一些時間，因為他險些決定退休。
「其實奧運回來後，就在思考未來就業的問題，目標也以就業為主。」李炫諺目前是100、200公尺蛙式全國紀錄保持人，今年以外卡之姿參加里約奧運，23歲的他，儘管對游泳還是充滿熱情，但考量未來，一度打算轉換跑道，分擔父親李明坤教練的教學工作，努力培訓新竹地區新生代游泳人才。
然而，同樣來自新竹的教練李育儒卻對他的決定不表認同，更花時間長談，「教練告訴我，我自信不足，太容易自我設限。」李炫諺強調，原本認為要再突破可能有難度，但教練很看好未來發展，鼓勵他繼續征戰，爭取更好成績。
李炫諺向蛙泳的全國紀錄發起挑戰，如今台灣蛙式好手輩出，讓他感受極大壓力，尤其年輕的蔡秉融與許涵棚成績都有顯著提升，但他強調，儘管要守住局面，甚至有所突破，都必須付出加倍的努力，但他已做好準備。
「先在明年全運會為新竹而戰，若成績不錯，就繼續挑戰亞運，只要亞運成績再有提升，當然希望再戰東京奧運。」李炫諺強調，搶A標闖奧運的雄心壯志不變，接下來也擬定訓練計畫，按部就班達成目標。
(中時電子報)
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