北韓核試威力強 分析家：威脅大增

分析家表示，經過最新也是威力最大的核試，以及一連串的導彈發射後，北韓的核子威脅已大幅提升。

這次試爆當量為10千噸，威力是1945年8月廣島原爆的2/3。這次試爆距前一次僅8個月。

更重要的是，北韓宣稱已成功測試可掛載於導彈上的核彈頭。

這項核子計畫搭配一系列彈道飛彈發射，其中包括潛射彈道飛彈。

南韓外交部長尹炳世對部門高層官員指出，有鑑於昨天的試爆是歷來威力最大，與前一次試爆時間差距縮短，「北韓的核子能力據信已精進到值得重視的程度，發展腳步日益加快」。

韓國國家統一研究院（KINU）分析家鄭永泰（Jeung Young-Tae，音譯）表示，全世界如今必須「慎重接受這項真相」，亦即北韓可能藉由飛彈發動核攻，儘管這種掛載核彈頭導彈的射程仍不清楚。

美國密德伯里大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies atMonterey）東亞核不擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）負責人路易斯（Jeffrey Lewis）表示，北韓宣布的核試顯示，他們已測試將配備在飛彈上的炸彈。

路易斯在為「外交政策」（Foreign Policy）雜誌網站撰寫題目為「北韓核武計畫遠比你想的更先進」的文章，他在文中指出：「這是天大的事。以往我們只把北韓的核試當作發脾氣或政治表態。」（譯者：中央社徐崇哲）1050910

(中央社)