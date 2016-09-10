梅健華：人類有追求和平的渴望

明天是美國911事件15週年，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）今天出席丹尼音樂節時表示，人類都有追求和平與平等的渴望，希望藉此推廣新聞和言論自由。

梅健華被問到台灣的國會議員有意邀請達賴喇嘛來台演講一事時表示，「我們支持宗教自由」，信仰自由非常重要，從美國政府的角度來講，這是最主要的一種自由，也是重要的價值。

梅健華和夫人陳舲舲下午出席在台北客家文化主題公園舉辦的「丹尼．波爾音樂節」，台北下著雨，但仍有許多人撐傘參加。

丹尼．波爾（Daniel Pearl）在2002年擔任華爾街日報南亞分社主任期間，不幸於巴基斯坦的喀拉蚩遭恐怖分子殺害，每年世界各地都會舉行紀念他的音樂會。

梅健華說，為了紀念丹尼．波爾，邀請音樂人跟藝術家表演，也希望推廣新聞自由和言論自由的普世價值，並傳達一個訊息，就是不論宗教信仰和文化背景是什麼，大家都擁有人類的共同價值和有追求和平與平等的渴望。

他說，明天剛好是911事件15週年，那天是美國人心中永遠的痛，世貿跟五角大廈遭到攻擊，有近3000人罹難，那些恐怖分子的企圖就是要威脅人民的自由；梅健華也帶領全場為在全球各地因仇恨、暴力而不幸痛失親友的人默哀。

陳舲舲表示，這活動是要紀念一名美國青年，也是一位熱愛音樂的記者，2002年丹尼在華爾街日報調查採訪時不幸遭到殺害，由於她也曾是記者，所以這活動對她來說有非常特殊的意義。

陳舲舲說，即便發生911慘劇，但仍然看到希望，看到生還者堅強活下去，家屬化悲痛為愛心，看到全世界因為這場慘絕人寰事件而團結起來。1050910

(中央社)