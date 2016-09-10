桃檢多項跡證 認定司機蘇明成縱火釀禍

遼寧陸客團火燒車致26死，桃園地檢署今天偵查終結，認為司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。

大陸遼寧24人旅遊團7月19日結束8天7夜環台之旅，搭乘玫瑰石通運遊覽車，準備前往桃機搭機返家，但在國道2號西向2.8公里處發生火燒車事故，車上24名陸客及台籍遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文共26人全數罹難。

桃園地檢署將全案偵結，今天召開記者會公布偵結報告。桃檢襄閱主任檢察官王以文說，依據相關證據、錄音及錄影檔等資料顯示，蘇明成預謀自殺輕生且縱火，致25人陪葬。

王以文指出，蘇明成涉酒後駕車、放火自殺等，燒死車內其他乘客，因蘇明成已經死亡，涉及刑法酒駕、放火及殺人等罪嫌，依法不起訴處分。

王以文表示，蘇明成愛喝酒抽菸，很少與導遊領隊互動，拒絕導遊坐在駕駛座旁，要求導遊坐至遊覽車上層。蘇明成今年5月14日不滿導遊稱陸籍旅客「大姊及大哥」，而與導遊發生推擠。此外，他因酒後性侵案件遭判刑5年，還要賠償新台幣90萬元，相當不滿，也曾為此向家屬透露輕生的念頭。

今年7月14日下午，蘇明成穿著黑色衣服，前往嘉義市信義加油站為遊覽車加油，隨後又換成淺色上衣，頭戴草綠色軍用迷彩帽，右腰間繫著深色腰包，加了8.36公升的92無鉛汽油，又換穿黑色上衣入住飯店，之後分裝汽油分別放在駕駛座、導遊座下方及前側門口。

王以文說，家屬知道蘇明成有意輕生，7月17日跟蘇明成多次通電話，還要他「不要想不開，上有老下有小，責任重大」，甚至在家屬的群組討論，還有刪除部分訊息，消失100分鐘，7月19日，蘇明成還與姐姐通話2次，多達1641秒。

檢警調查，案發之初從現場鑑識發現車內有5瓶保特瓶裝汽油，車內駕駛座周遭有汽油殘留，解剖蘇明成遺體血液鑑定，發現他生前飲酒、換算呼氣酒測值為1.075毫克，且在其體表採集發現有汽油類物質，認定蘇明成因個人因素輕生，而在遊覽車上潑油縱火自殺，全車人員全部陪葬。

檢方發現起火點在駕駛艙，顯示蘇明成先持打火機引燃駕駛艙，烈焰著身失能而無法駕駛，他身體四度燒傷100%，血液中僅含有少量一氧化碳血紅素7.5%，與其他25人含25%至90%不同，顯見蘇明成生前僅吸入極少量一氧化碳濃煙，即瞬間火燒死亡，與火燒車後導遊及陸籍旅客吸入過多一氧化碳濃煙，導致昏厥燒死的情形不同；至於安全門方面，檢方勘驗後並無遭開啟情況。

另外，桃檢也進行電器引發火燒車實驗，駕駛艙起火點為「熱熔痕」狀態，即指在未通電之情形下燒熔，並非因電線短路所致，因此，沒有引起火災的可能性，排除電線走火。

檢方指出，蘇明成待遊覽車距離機場約僅3公里時，在駕駛座潑油自焚，火勢迅速延燒加上車輛失控撞擊護欄，車上導遊與旅客逃生無門，全車26人無一生還。

桃園地檢署將蘇明成列為殺人案等被告，但他在火燒車事故中身亡，予不起訴處分，至於蘇明成家屬已經領走意外險理賠200萬元，其家屬也將面對保險公司、旅行社與遊覽車公司，及其他被害人家屬的後續求償。1050910

(中央社)