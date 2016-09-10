秘魯北部地震 規模6.1

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美國地質調查所通報，秘魯北部今天格林威治時間上午10時8分（台北時間晚上6時8分）發生規模6.1地震。

地質調查所說，地震震央在在莫約班巴（Moyobamba）東北北方54公里處，震源深度114公里。1050910

(中央社)