陸客火燒車案偵結 陸委會：盼勿因個案影響兩岸觀光交流
針對桃園地檢署今日發布719遼寧觀光團火燒車案事故調查結果，陸委會發布新聞稿指出，為使陸方罹難者家屬儘快知悉相關資訊，我方已循既有機制通報陸方，表達將持續提供罹難者家屬必要協助，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。
陸委會表示，就火燒車事故，總統、行政院及相關機關對此事故所凸顯的旅遊安全問題，也高度關心及重視。行政院院會已於8月4日通過強化遊覽車安全策進作為，交通部亦將鼓勵兩岸旅遊業者以分時、分區及分流方式開發陸客團體旅遊產品，並規範合理接團費用，以確保旅遊安全及品質。
此外，就遊覽車駕駛就業環境部分，陸委會指出，日後交通部亦將就遊覽車駕駛心理健康、工時等問題，加強輔導及管理，避免類此憾事再次發生。
有關本案所涉保險理賠及文書驗證，陸委會表示，協調相關部門，以專案方式儘速協助家屬處理本事故後續事宜，如家屬就其權益事項另有主張，可循相關機制提出，我方有關單位亦將盡力協助。
陸委會重申，政府歡迎大陸人民來臺觀光的立場不變，並將持續以實際作為，強化旅遊安全及品質保障，以提昇陸客來臺旅遊意願，持續促進兩岸人民透過觀光旅遊，增進兩岸良性互動及兩岸關係穩定發展。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。