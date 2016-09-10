陸客火燒車案偵結 陸委會：盼勿因個案影響兩岸觀光交流

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針對桃園地檢署今日發布719遼寧觀光團火燒車案事故調查結果，陸委會發布新聞稿指出，為使陸方罹難者家屬儘快知悉相關資訊，我方已循既有機制通報陸方，表達將持續提供罹難者家屬必要協助，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。

陸委會表示，就火燒車事故，總統、行政院及相關機關對此事故所凸顯的旅遊安全問題，也高度關心及重視。行政院院會已於8月4日通過強化遊覽車安全策進作為，交通部亦將鼓勵兩岸旅遊業者以分時、分區及分流方式開發陸客團體旅遊產品，並規範合理接團費用，以確保旅遊安全及品質。

此外，就遊覽車駕駛就業環境部分，陸委會指出，日後交通部亦將就遊覽車駕駛心理健康、工時等問題，加強輔導及管理，避免類此憾事再次發生。

有關本案所涉保險理賠及文書驗證，陸委會表示，協調相關部門，以專案方式儘速協助家屬處理本事故後續事宜，如家屬就其權益事項另有主張，可循相關機制提出，我方有關單位亦將盡力協助。

陸委會重申，政府歡迎大陸人民來臺觀光的立場不變，並將持續以實際作為，強化旅遊安全及品質保障，以提昇陸客來臺旅遊意願，持續促進兩岸人民透過觀光旅遊，增進兩岸良性互動及兩岸關係穩定發展。

(旺報)