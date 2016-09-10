「媽媽對不起！」年輕女子留言燒炭亡

22歲丁姓女子疑因感情因素，在行事曆內寫下「媽媽對不起！」在新北市新店區黎明路住家內燒炭自殺，家屬今（10）日下午5時許發現她已無生命跡象，警消到場，將她送醫急救仍回天乏術。

家屬向警方表示，近日未聽聞丁女有輕生念頭，懷疑與感情因素有關。警方初步排除他殺，正進一步釐清死亡原因。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)