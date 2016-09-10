跨海想買憨兒月餅 陽岱鋼：愛吃而已

媒體報導，屏東縣啟智協進會憨兒製作的月餅，遭取消訂單；人在日本打球的台灣球星陽岱鋼在臉書詢問購買方式，自嘲說「愛吃而以啦」，獲得網友大讚。

陽岱鋼效力日本職棒火腿隊，今天客場7比4勝東北樂天金鷹，賽後陽岱鋼在臉書貼文，分享憨兒月餅的新聞，「巴士上一開手機看到這個新聞，不是很了解情況，但如果還沒賣完麻煩相關人員給我私訊，謝謝」。

陽岱鋼說：「我喜歡吃臺灣月餅，送禮日本人也喜歡，這麼好的東西不要浪費了。」

屏東啟智協進會憨兒製作的月餅，日前收到訂單1600個月餅，交貨前1天縮減為300個，差點損失新台幣4萬元，結果今天社會愛心湧進，剩下的月餅全數被認購。

有網友告訴陽岱鋼，「已經賣光光了」，很多人大讚他有愛心、霸氣，也有人說「同樣是分享令人憤怒的新聞，但是岱鋼用正面的態度分享，讓人感到溫暖」。

而陽岱鋼聽說賣光，也在底下留言說，「那只好加訂了嘴饞」，對於網友稱讚用心，陽岱鋼幽默回應「沒有哦，就是愛吃而已」，還說「有沒有訂購網址，我的胃也需要溫暖」，「不是我幫助弱勢，是我需要他們」。1050910

(中央社)