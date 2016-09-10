黃埔新村換防辦桌 新舊住戶相見歡

高雄市在黃埔新村推動「以住代護人才基地」，今天第3波有14戶入住，文化局在眷村邀請新舊住戶辦桌，鼓勵新移民用新創融合竹籬笆元素，讓全國最早興建的眷村有新文化面貌。

黃埔新村是孫立人將軍率領軍官最早落腳的眷村，這處位在鳳山的黃埔新村更早是日治時期的軍事宿舍，因為國軍接收使用，形成特有的眷村文化，具有歷史意義。

經過眷改，眷舍搬遷，黃埔新村一度廢棄成為治安死角，文化局長史哲奔走，爭取全區保留，並推出「以住代護」，徵求創意提案，只要經過專案許可，即可入住，並結合文創工作，文化局長史哲希望形塑成為「城市人才移民區」，賦了眷村新的文化面貌。

全區有300多戶老舊眷村，有不少已破舊傾圯，也有一些加以整修即可入住使用；市府酌予補貼，其餘維護費由住戶負責，入住契約是3年。

文化局今天安排新舊住戶聚會，辦桌席開數十桌，貴賓於現場享用眷村風味餐，品嚐吃在嘴裡的鄉愁，同時觀看以住代護紀錄片，歡慶熱鬧換防入厝。

「我在這裡出生、成長，對這裡有很深厚的情感」，舊眷戶劉曉明說搬出黃埔，父母和我們都有難以割捨的依戀。受邀回到西6巷61號的老家，紅牆左瓦的日式舊宅，她細說每個房間的故事和變動，臉上流露喜悅也夾雜著不捨的情懷。

以住代護的新移民溫思妮成立劇團，她命名為「天兵農女自習室」，要賦予老眷舍更多的文化氣息。

史哲說，市府會陸續推出以住代護方案，歡迎有興趣的人提案整修保護眷村空間，還有對眷村新文化生活的創意。1050910

(中央社)