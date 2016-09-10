高鐵試車 德里到孟買節省5小時

我要評比

印度最近在新德里到孟買之間測試西班牙塔爾高（Talgo）高速列車，1400公里路程只要11個小時45分鐘，比現有鐵路快近5個小時。

包括今天在內，印度鐵路公司（Indian Railways）已經在新德里到孟買段測試塔爾高高速列車4次。

這輛由西班牙塔爾高公司打造的9節車廂列車，4月從孟買進口，時速達200公里。印度鐵路公司在測試列車及蒐集相關數據後，才會決定是否採購這款高速列車。

印度政府打算以高速鐵路連接德里、孟買、清奈、加爾各答等大都市，吸引法國、西班牙、日本、中國大陸等多個國家參與競標相關可行性研究、興建工程及列車等設備項目。1050910

(中央社)