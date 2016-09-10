陸委會：勿因火燒車個案影響兩岸觀光

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桃園地檢署今天公布中國大陸遼寧觀光團火燒車事故調查結果，陸委會已循既有機制通報陸方，表達將持續提供罹難者家屬必要協助，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。

遼寧陸客團火燒車致26死，其中包括24名陸客及遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文2人；桃園地檢署今天偵查終結，調查司機預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。

行政院大陸委員會針對火燒車事故，再次表達哀悼之意。陸委會表示，為使陸方罹難者家屬儘快知悉相關資訊，已循既有機制通報陸方，並盼雙方勿因個案影響兩岸觀光交流。

陸委會指出，總統蔡英文、行政院及相關機關對此事故所凸顯的旅遊安全問題，也高度關心及重視。行政院院會已於8月4日通過強化遊覽車安全策進作為，交通部也將鼓勵兩岸旅遊業者以分時、分區及分流方式開發陸客團體旅遊產品。

另一方面，也規範合理接團費用，以確保旅遊安全及品質，日後交通部也將就遊覽車駕駛心理健康、工時等問題，加強輔導及管理，避免類此憾事再次發生。

陸委會表示，有關本案所涉保險理賠及文書驗證，也已協調相關部門，以專案方式儘速協助家屬處理本事故後續事宜，如家屬就其權益事項另有主張，可循相關機制提出，有關單位將盡力協助。

陸委會重申，政府歡迎大陸人民來台觀光立場不變，將持續以實際作為，強化旅遊安全及品質保障，提昇陸客來台旅遊意願，持續促進兩岸人民透過觀光旅遊，增進兩岸良性互動及兩岸關係穩定發展。1050910

(中央社)