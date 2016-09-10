國健署推電子菸納菸害法 前署長憂更多人吸食

衛福部國民健康署長王英偉今天宣示，在10月底前，提出菸害防制法全面修法草案，預計比照現行一般菸品規範，納管電子菸。不過國健署前署長邱淑媞卻有不同看法，她憂心比照紙菸管理電子菸，等同讓原本違法產品正常化，會增加吸食人數，且讓走私更猖獗。

市售電子菸產品愈來愈多，據統計，國高中吸食者都增加，王英偉指出，預計將電子菸納入菸害防制法管理，比照一般的菸品，預防青少年吸菸。

不過國健署前署長邱淑媞認為，電子菸的產品跟行為應分開管理，產品依藥品，用藥事法管理；行為則用菸害防制法來管制，才是最嚴格的做法。一旦把產品比照紙菸來管，只會降低管理強度，現有刑責都很難管了，未來只會更氾濫。

邱淑媞說，把電子菸當成一般紙菸管理，就是讓這種商品正常化，民眾會覺得可以使用、使用也沒問題，只要別在大家面前抽就好了，根據美、韓的經驗，使用量會大增，甚至走私也會猖獗。

邱淑媞憂心指出，目前紙菸仍以大廠牌出產的居多，但是電子菸生產，許多都是中國大陸的家庭工廠，品質非常糟糕，政府的修法方向，應該雙管齊下，採取藥事法+菸害法最嚴格標準，而不能只納菸害法管理。

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(中時)